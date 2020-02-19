Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины
Около четырех часов утра 19 февраля пожарным поступил вызов - в населенном пункте Калегино в Калтасинском районе загорелся бревенчатый дом. К моменту прибытия экстренных служб пламя охватило одноэтажное строение практически полностью. За полчаса пожарным удалось потушить огонь. При разборе тлеющих конструкций им открылась жуткая картина - два мертвых тела. Погибшими оказались мужчина 1943 и женщина 1946 годов рождения.
Что стало причиной смертельного пожара, установит дознаватель и следственно-оперативная группа.
- На месте работает испытательная пожарная лаборатория, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU