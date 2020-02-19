Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:08:31+03:00

Их тела обнаружили на пепелище деревянного дома

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Около четырех часов утра 19 февраля пожарным поступил вызов - в населенном пункте Калегино в Калтасинском районе загорелся бревенчатый дом. К моменту прибытия экстренных служб пламя охватило одноэтажное строение практически полностью. За полчаса пожарным удалось потушить огонь. При разборе тлеющих конструкций им открылась жуткая картина - два мертвых тела. Погибшими оказались мужчина 1943 и женщина 1946 годов рождения.

Что стало причиной смертельного пожара, установит дознаватель и следственно-оперативная группа.

- На месте работает испытательная пожарная лаборатория, - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU