2020-02-19T06:33:04+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей в Уфе

Машины будут останавливать повсеместно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: ОГИБДД УфаФото: ОГИБДД Уфа
Изменить размер текста:

Сегодня с утра, 19 февраля, сотрудники ГИБДД вышли на рейды по улицам Уфы. Они намерены ловить авто в транспортном потоке и проверять водителей на основные нарушения.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, инспекторов будут интересовать главным образом грубые нарушения ПДД: вождение автомобиля в нетрезвом виде и перевозка детей не по правилам.

- Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию: при выявлении фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, необходимо сразу сообщать информацию в дежурную часть полиции по телефону «02» либо по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе: 237-02-02 или 237-84-80, - напоминают в столичной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи объяснили, почему отпустили уфимца со смертельно-опасным заболеванием домой
В Минздраве рассказали, какие заболевания у жителей Башкирии выявляют чаще всего
В Башкирии вынесли приговор женщине, систематически избивавшей своего сына
Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины
Улицу в Уфе предложили назвать в честь прославленного тренера Сергея Михалева
В Уфе увеличилась стоимость похорон одинокого человека
В Уфе подросток-рецидивист украл мобильники в салоне сотовой связи, но все они оказались муляжом
Сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей в Уфе
Многодетного отца из Башкирии обвинили в изнасиловании 13-летней дочери
В Башкирии дорожные полицейские спасли замерзающего на трассе незрячего мужчину
Стало известно о состоянии матери двоих детей из Башкирии больной раком
В Башкирии дети устроили пожар в многоэтажке, из здания эвакуировали десятки людей
Дальнобойщик, перекрывший в знак протеста в центре Москвы улицу, оказался в Уфе без средств к существованию
Из-за несчастного случая на предприятии в Уфе погиб электромонтер
Администрация Уфы перевела коммунальные службы в усиленный режим и обратилась к горожанам с просьбой
Сибай – один из лучших городов Республики по приборному учету отопления
В Башкирии продлили на сутки штормовое предупреждение по сильному ветру и снегу
В Уфе из-за непогоды ограничен въезд для грузового транспорта