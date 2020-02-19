Сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей в Уфе

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:33:04+03:00

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Сегодня с утра, 19 февраля, сотрудники ГИБДД вышли на рейды по улицам Уфы. Они намерены ловить авто в транспортном потоке и проверять водителей на основные нарушения.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, инспекторов будут интересовать главным образом грубые нарушения ПДД: вождение автомобиля в нетрезвом виде и перевозка детей не по правилам.

- Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию: при выявлении фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, необходимо сразу сообщать информацию в дежурную часть полиции по телефону «02» либо по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе: 237-02-02 или 237-84-80, - напоминают в столичной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU