2020-02-19T07:27:17+03:00
Общество

Улицу в Уфе предложили назвать в честь прославленного тренера Сергея Михалева

Инициативу поддержал глава Башкирии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Валерий ШАХОВ
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В Уфе может появиться улица имени хоккейного тренера Сергея Михалева. С такой инициативой несколько лет назад выступили болельщики и специалисты «Салавата Юлаева», но принятие решения затянулось. Накануне, 18 февраля, персонал клуба решил напомнить об этой идее лично главе Башкирии.

"Сегодня после тренировки ко мне подошли ветераны и тренеры «Салавата Юлаева», которые рассказали, что в Уфе уже несколько лет затягивается принятие решения об одном важном деле. После трагической гибели Сергея Михалева болельщики и специалисты выступили с инициативой назвать одну из уфимских улиц именем легендарного тренера, который привел наш клуб к единственному в истории «золоту»", - рассказал на своей странице Радий Хабиров.

Глава региона высоко оценил не только профессиональные, но и личностные качества знаменитого тренера. По его словам, тот был "позитивным и авторитетным человеком" и пользовался уважением у хоккеистов.

"Конечно же, имена таких людей мы должны увековечивать. Надеюсь, депутаты Горсовета Уфы все же рассмотрят этот вопрос в ближайшее время", - отметил Хабиров.

Напомним, что Михалев погиб весной 2015 года. По дороге в Уфу он попал в ДТП и от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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