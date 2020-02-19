2020-02-19T06:15:15+03:00
Происшествия

Многодетного отца из Башкирии обвинили в изнасиловании 13-летней дочери

Сейчас мужчина задержан
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В преступлении мужчину обвинила собственная супругаВ преступлении мужчину обвинила собственная супруга
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Жителя Абзелиловского района подозревают в надругательстве над его дочерью-подростом. В жутком преступлении 38-летнего многодетного отца обвинила собственная супруга.

По информации собеседника «КП-Уфа», женщина пришла в отделение полиции рано утром 14 февраля. Она заявила, что полчаса назад ее муж совершил "развратные действия сексуального характера" с их 13-летней дочкой.

На место происшествия выехали полицейские, главу семьи задержали и поместили под стражу до выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ - изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Известно, что потерпевшая девочка учится в седьмом классе местной школы. Оба ее родителя официально трудоустроены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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