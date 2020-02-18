В Башкирии дети устроили пожар в многоэтажке, из здания эвакуировали десятки людей

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:10:50+03:00

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Сегодня, 18 февраля, в одной из многоэтажек по улице Октябрьская в Салавате произошел пожар. В момент возгорания в жилище находились трое несовершеннолетних – девочка 11 лет, восьмилетний мальчик и 17-летний юноша. Старший из детей вывел братишку и сестренку из горящей комнаты и предупредил соседей. Пожарных вызвали младшие ребята.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, по прибытии на место ЧП выяснилось, что горит одна из комнат на восьмом этаже. Прибывшие на вызов сотрудники пожарной охраны потушили возгорание и помогли эвакуироваться остальным жильцам подъезда. Всего из опасной зоны вывели 12 взрослых и одного ребенка.

Причины пожара теперь предстоит выяснить специалистам. Всего в тушении пожара принимали участие 3 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС по Башкирии, передает пресс-служба экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU