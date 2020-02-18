2020-02-18T18:56:04+03:00
Общество

Дальнобойщик, перекрывший в знак протеста в центре Москвы улицу, оказался в Уфе без средств к существованию

Мужчина находится в одной из гостиниц в башкирской столице
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: телеграм-канал BazaФото: телеграм-канал Baza
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что дальнобойщик Виктор Синебрюхов, заблокировавший движение в центре Москвы с помощью своего грузовика, оказался в Уфе. По данным телеграм-канала Baza он уже неделю гостит в башкирской столице – работодатель не дает ему новых рейсов.

Около трех недель назад отец семерых детей, уроженец Новокузнецка, Виктор Синебрюхов отправился из Санкт-Петербурга в Омск с грузом бананов, но решил задержаться у офиса работодателей. Начальство находилось на улице Бауманской, которую он и решился перекрыть.

Он перекрыл движение на оживленной магистрали всего на полчаса, но успел за это время привлечь внимание к своей проблеме. Как оказалось, он практически три месяца работал за 13 тысяч рублей. Не согласившись с такой оценкой своего труда, Виктор решился на акцию протеста.

В тот же день Виктору заплатили часть денег, но на этом история не закончилась. Теперь его попросили уволится и урезали ему вдвое зарплату. Пока он находится в Уфе, но в рейсы его не отправляют – якобы нет свободных машин, сообщает телеграм-канал Baza.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии дети устроили пожар в многоэтажке, из здания эвакуировали десятки людей
Дальнобойщик, перекрывший в знак протеста в центре Москвы улицу, оказался в Уфе без средств к существованию
Из-за несчастного случая на предприятии в Уфе погиб электромонтер
Администрация Уфы перевела коммунальные службы в усиленный режим и обратилась к горожанам с просьбой
Сибай – один из лучших городов Республики по приборному учету отопления
В Башкирии продлили на сутки штормовое предупреждение по сильному ветру и снегу
В Уфе из-за непогоды ограничен въезд для грузового транспорта
Здание правительства Башкирии в Уфе отремонтируют за 18,6 млн рублей
По требованию прокуратуры у мужа чиновницы из Уфы отобрали элитную иномарку
Стало известно число миллиардеров в Башкирии
Жителя Башкирии привязали к машине и возили по улицам города
В ГИБДД Башкирии прокомментировали смертельную аварию, в которой разбилась семья
В ДТП на трассе в Башкирии разбилась семья: выжил только 10-летний ребенок
В уфимском МФЦ предложат бесплатно пройти тест на ВИЧ
«Не с окна автомобиля смотрите»: в Уфе чиновникам поручили ходить пешком, чтобы понять проблемы горожан
Главного городского пожарного в Башкирии взяли под стражу за мошенничество на 4,2 млн рублей
В трех госпредприятиях Уфы сменилось руководство
Молодую уфимку изнасиловали и ограбили прямо в собственной квартире
Родственники уфимца, убившего педофила, приняли предложение адвоката Соловьева и Меладзе
«Позвонили и сказали, что он у них»: пропавшего в Уфе мальчика нашли в неожиданном месте
В столкновении двух легковушек в Уфе пострадали две женщины
Конезаводчик в Башкирии, чьи лошади провалились под лед, рассказал об их состоянии
В Башкирии хотят открыть научный центр мирового уровня
В сгоревшем доме под Уфой нашли три тела
Уфа заняла первое место в списке самых опасных городов для ведения розничного и ресторанного бизнеса
В Уфе дворник-рецидивист обокрал оперативника
В Башкирии пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией на 80 километров