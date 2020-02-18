Дальнобойщик, перекрывший в знак протеста в центре Москвы улицу, оказался в Уфе без средств к существованию

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:56:04+03:00

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Накануне стало известно, что дальнобойщик Виктор Синебрюхов, заблокировавший движение в центре Москвы с помощью своего грузовика, оказался в Уфе. По данным телеграм-канала Baza он уже неделю гостит в башкирской столице – работодатель не дает ему новых рейсов.

Около трех недель назад отец семерых детей, уроженец Новокузнецка, Виктор Синебрюхов отправился из Санкт-Петербурга в Омск с грузом бананов, но решил задержаться у офиса работодателей. Начальство находилось на улице Бауманской, которую он и решился перекрыть.

Он перекрыл движение на оживленной магистрали всего на полчаса, но успел за это время привлечь внимание к своей проблеме. Как оказалось, он практически три месяца работал за 13 тысяч рублей. Не согласившись с такой оценкой своего труда, Виктор решился на акцию протеста.

В тот же день Виктору заплатили часть денег, но на этом история не закончилась. Теперь его попросили уволится и урезали ему вдвое зарплату. Пока он находится в Уфе, но в рейсы его не отправляют – якобы нет свободных машин, сообщает телеграм-канал Baza.

ИСТОЧНИК KP.RU