2020-02-19T07:48:53+03:00
Общество

В Уфе увеличилась стоимость похорон одинокого человека

В администрации города установили новые цены на погребение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Последний раз стоимость похорон повышалась в январе 2019-гоПоследний раз стоимость похорон повышалась в январе 2019-гоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава уфимской администрации Ульфат Мустафин подписал постановление, устанавливающее новые цены на услуги погребения одиноких граждан. Их предоставляет муниципальный «Комбинат специализированного обслуживания».

Согласно документу, с 1 февраля текущего года услуга подорожала на 205 рублей и теперь составляет 7043 рубля. Облачение тела обойдется в 496 рублей, предоставление гроба – 1347 руб., перевозка на кладбище – 2021 руб., само погребение – 3178 руб. Оформление документов – как и раньше – остается бесплатным.

Последний раз стоимость похорон умершего человека без родственников и близких повышалась в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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