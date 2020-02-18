Из-за несчастного случая на предприятии в Уфе погиб электромонтер
В Уфе в результате несчастного случая погиб 63-летний электромонтер. О несчастном случае рассказали в региональной Гострудинспекции. Сотрудники ведомства уже приступили к расследованию смертельного инцидента.
Трагедия произошла 14 февраля в котельном цехе ресурсоснабжающей организации. Пожилой электромонтер шел к проходной по стационарным лестницам и площадкам водогрейного котла, как вдруг оступился и упал на железобетонный пол. При этом он сильно ударился головой – травма оказалась смертельной, мужчина скончался до приезда медиков. В ходе расследования Гострудинспекция установит все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU