Из-за несчастного случая на предприятии в Уфе погиб электромонтер

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:09:35+03:00

По одной из версий, мужчина оступился и разбился о железобетонный пол

Изменить размер текста: A A

В Уфе в результате несчастного случая погиб 63-летний электромонтер. О несчастном случае рассказали в региональной Гострудинспекции. Сотрудники ведомства уже приступили к расследованию смертельного инцидента.

Трагедия произошла 14 февраля в котельном цехе ресурсоснабжающей организации. Пожилой электромонтер шел к проходной по стационарным лестницам и площадкам водогрейного котла, как вдруг оступился и упал на железобетонный пол. При этом он сильно ударился головой – травма оказалась смертельной, мужчина скончался до приезда медиков. В ходе расследования Гострудинспекция установит все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU