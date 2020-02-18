2020-02-18T16:37:08+03:00
Общество

В Башкирии продлили на сутки штормовое предупреждение по сильному ветру и снегу

На автодорогах значительно ухудшится видимость
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На автодорогах ухудшится видимостьНа автодорогах ухудшится видимостьФото: Олег УКЛАДОВ
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МЧС Башкирии продлило на сутки штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега. До 20:00 19 февраля порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

В целом в республике прогнозируется облачная погода. Выпадет мокрый снег, ночью в отдельных районах ожидается метель. На дорогах возникнут снежные заносы, накаты и гололедица. Из-за обильных осадков на трассах ухудшится видимость до 500 метров и менее.

Температура воздуха ночью составит 0, -5°, днем +3, -2°.

Напомним, в Уфе из-за непогоды был ограничен въезд большегрузного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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