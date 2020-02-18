В Башкирии продлили на сутки штормовое предупреждение по сильному ветру и снегу
На автодорогах значительно ухудшится видимость
На автодорогах ухудшится видимостьФото: Олег УКЛАДОВ
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МЧС Башкирии продлило на сутки штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега. До 20:00 19 февраля порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.
В целом в республике прогнозируется облачная погода. Выпадет мокрый снег, ночью в отдельных районах ожидается метель. На дорогах возникнут снежные заносы, накаты и гололедица. Из-за обильных осадков на трассах ухудшится видимость до 500 метров и менее.
Температура воздуха ночью составит 0, -5°, днем +3, -2°.
Напомним, в Уфе из-за непогоды был ограничен въезд большегрузного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU