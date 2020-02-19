В Уфе подросток-рецидивист украл мобильники в салоне сотовой связи, но все они оказались муляжом

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:55:02+03:00

Юноша проник в магазин, разбил стеллаж и забрал несколько коробок с гаджетами [видео]

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В Уфе подросток ограбил салон сотовой связи. Он забрал с собой несколько коробок с мобильниками, но все они оказались муляжами. О преступном провале рассказали в МВД Башкирии.

Все произошло в ночь на 14 февраля. Злоумышленник разбил витрину салона, расположенного на проспекте Октября, проник внутрь, опрокинул стеллаж и забрал несколько коробок с продукцией. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, благодаря чему стражам порядка удалось задержать грабителя. Им оказался 17-летний житель Благовещенского района. Несмотря на столь юный возраст, он уже был неоднократно судим.

– Молодой человек был очень расстроен, так как украденные сотовые телефоны оказались всего лишь муляжами, – отметили в МВД.

Подозреваемого взяли под стражу. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям. За кражу подростку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подросток обокрал салон сотовой связи. Он забрал с собой только муляжи // 18.02.

ИСТОЧНИК KP.RU