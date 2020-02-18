В Уфе из-за непогоды ограничен въезд для грузового транспорта
Въезд в Уфу ограничен для грузового транспорта на несколько часов. Это связано с ухудшением погодных условий и обильным снегопадом, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Временное ограничение на въезд большегрузов введено сегодня, 18 февраля, в период с 17:00 до 21:00 на автомобильных дорогах общего пользования по направлениям Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
Власти башкирской столицы сообщат, когда проезд по автодорогам будет открыт.
Напомним, на сегодняшней оперативке в администрации города вице-мэр Салават Хусаинов поручил чиновникам чаще ходить по тротуарам, чтобы на себе испытать проблемы горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU