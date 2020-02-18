2020-02-18T15:26:14+03:00
Общество

В Уфе из-за непогоды ограничен въезд для грузового транспорта

Это связано с обильным снегопадом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Въезд в Уфу ограничен для грузового транспорта на несколько часов. Это связано с ухудшением погодных условий и обильным снегопадом, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Временное ограничение на въезд большегрузов введено сегодня, 18 февраля, в период с 17:00 до 21:00 на автомобильных дорогах общего пользования по направлениям Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

Власти башкирской столицы сообщат, когда проезд по автодорогам будет открыт.

Напомним, на сегодняшней оперативке в администрации города вице-мэр Салават Хусаинов поручил чиновникам чаще ходить по тротуарам, чтобы на себе испытать проблемы горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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