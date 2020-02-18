Администрация Уфы перевела коммунальные службы в усиленный режим и обратилась к горожанам с просьбой

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:54:42+03:00

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В связи с непогодой администрация города Уфы перевела коммунальные службы в усиленный режим, а также обратилась с просьбой к местным жителям.

Со ссылкой на синоптиков в пресс-службе мэрии сообщили, что в ближайшие дни в башкирской столице ожидаются обильные осадки, метель и усиление ветра. Все это отразится и на дорогах, где образуется снежная каша, накаты, гололедица и заносы. При этом дневная температура воздуха в городе достигнет положительных значений.

– Городские службы делают все возможное для того, чтобы оперативно убрать и вывезти снег с проезжих частей и дворов. Для устранения последствий снегопада задействована вся имеющаяся коммунальная техника, дорожные рабочие, дворники, а также привлеченная техника строительных и ресурсоснабжающих организаций, – рассказали власти Уфы.

В администрации попросили горожан и гостей столицы оказать содействие коммунальщикам и переставлять автомобили с мест уборки снега во дворах и не парковать их вдоль дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU