2020-02-18T14:29:53+03:00
Общество

Здание правительства Башкирии в Уфе отремонтируют за 18,6 млн рублей

Хозуправление анонсировало аукцион по отбору подрядчика
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ремонт в Доме республики должен быть выполнен в течение 150 днейРемонт в Доме республики должен быть выполнен в течение 150 дней
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На ремонт помещений в Доме республики в Уфе (по адресу Тукаева, 46) планируется потратить 18,6 млн рублей. Хозяйственное управление Башкирии объявило аукцион по отбору подрядчика.

Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены в течение 150 дней после подписания соглашения. В смете, по данным «РБК-Уфа», отделочные работы для сторон Правительства и Дома Республики обойдутся в 13,8 млн рублей, сантехнические – 3,7 млн, а электромонтажные – 1,1 млн.

Электронный аукцион будет проведен 28 февраля. Заявки принимают до 26 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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