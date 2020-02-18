По требованию прокуратуры у мужа чиновницы из Уфы отобрали элитную иномарку

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:51:07+03:00

Помимо дорогостоящей Audi, семья чиновницы в течение двух лет купила квартиру и легковушку Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудница отдела опеки не смогла доказать законность доходов, на которые была куплена Audi Q7

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По требованию прокуратуры Калининского района у мужа сотрудницы отдела опеки местной администрации отобрали Audi Q7. Чиновница не смогла доказать законность доходов, на которые был куплен элитный внедорожник. Автомобиль перейдет государству.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для изъятия машины стали результаты прокурорской проверки. В 2017-2018 годы семья муниципального служащего совершила несколько крупных покупок: квартиру в строящемся доме, а также автомобили Audi Q7 и MAZDA СХ-5, на общую сумму более 9 млн рублей.

– Стоимость имущества превышала официальный доход супругов за предшествующий период. В качестве источников крупных сделок специалист указала финансовую помощь родственников, – добавили в прокуратуре.

Суд, рассмотрев результаты контроля за расходами, принял решение изъять внедорожник в доход государства, поскольку законность этого приобретения не была доказана.

ИСТОЧНИК KP.RU