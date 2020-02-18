Стало известно число миллиардеров в Башкирии
ФНС привела данные декларационной кампании за 2018 год
Число миллиардеров в Башкирии растетФото: Мария ЛЕНЦ
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Федеральная налоговая служба подвела итоги декларационной кампании за 2018 год. По данным ведомства, в Башкирии доход в сумме свыше 1 млрд рублей зарегистрировали девять человек. Годом ранее такими же доходами могли похвастаться семеро жителей республики, в позапрошлом – шестеро.
При этом отмечается, что почти 88,2% налогоплательщиков в регионе отчитались о доходах в размере до 1 млн рублей. Сверх этой суммы указали порядка 30,2 тысячи человек. В общей сложности в Башкирии было зарегистрировано 290 тысяч декларации по налогу на доходы физлиц за 2018 год.
ИСТОЧНИК KP.RU