2020-02-18T12:43:21+03:00
Происшествия

В ГИБДД Башкирии прокомментировали смертельную аварию, в которой разбилась семья

10-летняя девочка лишилась отца и матери
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В пресс-службе региональной ГИБДД прокомментировали смертельную аварию на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии, где разбилась семья.

Напомним, сегодня днем, 18 февраля, на автодороге Уфа-Оренбург Volkswagen Polo въехал под попутную фуру DAF. В дорожной полиции пояснили, что столкновение произошло, когда грузовик остановился на запрещающий сигнал светофора.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

За рулем легковушки сидел 41-летний житель Кумертау, на пассажирских местах – 35-летняя пассажирка и 10-летняя девочка. Взрослые скончались на месте происшествия, ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в Аургазинскую ЦРБ. По данным МЧС, в Volkswagen находилась семья: отец с матерью и их дочь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются, – добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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