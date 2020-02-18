2020-02-18T12:32:54+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Башкирии разбилась семья: выжил только 10-летний ребенок

Легковушка влетела под фуру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня, 18 февраля, на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии разбилась семья. Об этом сообщает региональное МЧС.

По данным аварийного ведомства, инцидент произошел на автодороге рядом с поворотом на деревню Бузовьязы. Легковушка Volkswagen Polo въехала под фуру DAF. Известно, что в в первой машине находились мужчина с женщиной и их 10-летний ребенок. Взрослые скончались на месте происшествия. Несовершеннолетнего доставили в центральную районную больницу Аургазинского района. За его жизнь борются врачи

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Водитель большегруза отделался легким испугом. Сейчас в обстоятельствах и причинах происшествия разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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