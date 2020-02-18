В уфимском МФЦ предложат бесплатно пройти тест на ВИЧ

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:31:27+03:00

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С 20 февраля уфимцы смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на выявление ВИЧ-инфекции в офисе МФЦ. Акция стартует 20 февраля в отделении на Губайдуллина, 6. Провериться можно будет в период с 13:00 до 15:00. На месте, помимо медика, будут работать волонтеры и психолог. Результаты экспресс-тестов станут известны уже через 15 минут. Жителям города также расскажут об особенностях и профилактике ВИЧ, а также о рисках заражения.

Как сообщили представители единой справочной системы «Мои документы», подобные мероприятия будут проводиться еженедельно до конца года на площадках МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU