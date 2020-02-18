«Не с окна автомобиля смотрите»: в Уфе чиновникам поручили ходить пешком, чтобы понять проблемы горожан

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшней оперативке в мэрии Уфы чиновникам поручили ходить пешком, чтобы на себе ощутить проблемы горожан. Соответствующее заявление сделал вице-мэр Салават Хусаинов. Он заслушал доклады глав районных администраций, по словам которых уборка снега в городе не вызывает нареканий и дополнительная помощь не требуется.

– А почему тогда столько обращений [от горожан]? Чего не хватает? – спросил Хусаинов. – Не с окна автомобиля надо смотреть – пешком сами пройдите. Проблемные участки пройдите. С утра пройдите. Это касается не только глав администрации, но и начальников управления, торговых предприятий, к которым не подойти, учреждениям, промышленным предприятиям. Отдельно взятому нашему уважаемому горожанину совершенно не должно быть интересно, по чьей зоне ответственности он не может идти.

Хусаинов добавил, что для того чтобы оценить ситуацию, чиновники должны ощутить ее на себе – «других вариантов нет». Он также поручил то же самое требовать и с подчиненных.

Уфимским чиновникам поручили чаще ходить пешком // 18.02.

ИСТОЧНИК KP.RU