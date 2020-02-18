2020-02-18T10:17:12+03:00
Происшествия

Начальника управления МЧС в Башкирии взяли под стражу за мошенничество на 4,2 млн рублей

Он подделывал фиктивные документы, чтобы получить дополнительную матпомощь
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи устанавливают все детали преступленийСледователи устанавливают все детали преступлений
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Начальника управления федеральной пожарной службы МЧС по ЗАТО Межгорье в Башкирии взяли под стражу за мошенничество на 4,2 млн рублей. Об этом сообщает СК республики.

По версии следствия, 41-летний руководитель аварийного ведомства в 2016-2017 годы оформлял и передавал в бухгалтерию фиктивные документы, чтобы себе и подчиненным обеспечить дополнительную материальную помощь – деньги якобы предназначались для оплаты дорогостоящих лекарств и лечения. За организацию аферы и общее покровительство сотрудники передавали половину выплат начальнику.

– Всего за указанный период обвиняемый получил более 4,2 млн рублей. В действительности никто из сотрудников не имел медицинских показаний для получения данного вида выплат, а полученные деньги расходовались на личные нужды, – отметили в СК.

Факты проведения необоснованных выплат выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по двум статьям: мошенничество и получение взятки в особо крупном размере. Сейчас следователи допрашивают сотрудников пожарной службы и других свидетелей. Изучается бухгалтерская отчетность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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