2020-02-18T09:31:07+03:00
Общество

В трех госпредприятиях Уфы сменилось руководство

Кадровые назначения произошли в «Уфаводоканале», УЖХ и «Службе заказчика и технического надзора»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
О кадровых решениях стало известно на оперативке в мэрииО кадровых решениях стало известно на оперативке в мэрии
Изменить размер текста:

В трех уфимских госпредприятиях сменились руководители. О кадровых перестановках на оперативке в администрации города сообщил вице-мэр Салават Хусаинов.

Новым генеральным директором «Уфаводоканала» назначили Артема Шакирова. Ранее он занимал пост замглавы администрации Октябрьского района башкирской столицы. Кресло руководителя Управления жилищного хозяйства Уфы занял Альберт Гадельшин. До этого он возглавлял УЖХ в Демском районе.

Еще одно кадровое решение связано со «Службой заказчика и технического надзора». Управляющим МУПа стал Тимур Гиниятуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не с окна автомобиля смотрите»: в Уфе чиновникам поручили ходить пешком, чтобы понять проблемы горожан
Начальника управления МЧС в Башкирии взяли под стражу за мошенничество на 4,2 млн рублей
В трех госпредприятиях Уфы сменилось руководство
Молодую уфимку изнасиловали и ограбили прямо в собственной квартире
Родственники уфимца, убившего педофила, приняли предложение адвоката Соловьева и Меладзе
«Позвонили и сказали, что он у них»: пропавшего в Уфе мальчика нашли в неожиданном месте
В столкновении двух легковушек в Уфе пострадали две женщины
Конезаводчик в Башкирии, чьи лошади провалились под лед, рассказал об их состоянии
В Башкирии хотят открыть научный центр мирового уровня
В сгоревшем доме под Уфой нашли три тела
Уфа заняла первое место в списке самых опасных городов для ведения розничного и ресторанного бизнеса
В Уфе дворник-рецидивист обокрал оперативника
В Башкирии пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией на 80 километров