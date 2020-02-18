В трех госпредприятиях Уфы сменилось руководство

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:31:07+03:00

О кадровых решениях стало известно на оперативке в мэрии

Кадровые назначения произошли в «Уфаводоканале», УЖХ и «Службе заказчика и технического надзора»

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В трех уфимских госпредприятиях сменились руководители. О кадровых перестановках на оперативке в администрации города сообщил вице-мэр Салават Хусаинов.

Новым генеральным директором «Уфаводоканала» назначили Артема Шакирова. Ранее он занимал пост замглавы администрации Октябрьского района башкирской столицы. Кресло руководителя Управления жилищного хозяйства Уфы занял Альберт Гадельшин. До этого он возглавлял УЖХ в Демском районе.

Еще одно кадровое решение связано со «Службой заказчика и технического надзора». Управляющим МУПа стал Тимур Гиниятуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU