Молодую уфимку изнасиловали и ограбили прямо в собственной квартире
Незнакомец снял с банковской карты своей жертвы 77 тысяч рублей
Подозреваемого в отдел полиции доставили сотрудники ДПСФото: Алексей БУЛАТОВ
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В башкирской столице женщину в собственном доме изнасиловал и обокрал таксист. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Уфимка написала заявление вечером 16 февраля. По ее словам, она пустила домой малознакомого мужчину, который впоследствии надругался над ней, а затем с помощью мобильного приложения перевел себе с ее банковской карты 77,5 тысячи рублей.
Подозреваемого удалось задержать сотрудникам дорожной полиции. Как выяснилось, он был водителем одного из популярных сервисов такси. Предполагаемого насильника доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU