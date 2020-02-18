2020-02-18T08:59:57+03:00
Происшествия

Молодую уфимку изнасиловали и ограбили прямо в собственной квартире

Незнакомец снял с банковской карты своей жертвы 77 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемого в отдел полиции доставили сотрудники ДПСПодозреваемого в отдел полиции доставили сотрудники ДПСФото: Алексей БУЛАТОВ
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В башкирской столице женщину в собственном доме изнасиловал и обокрал таксист. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Уфимка написала заявление вечером 16 февраля. По ее словам, она пустила домой малознакомого мужчину, который впоследствии надругался над ней, а затем с помощью мобильного приложения перевел себе с ее банковской карты 77,5 тысячи рублей.

Подозреваемого удалось задержать сотрудникам дорожной полиции. Как выяснилось, он был водителем одного из популярных сервисов такси. Предполагаемого насильника доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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