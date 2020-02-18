2020-02-18T07:57:30+03:00
Общество

«Позвонили и сказали, что он у них»: пропавшего в Уфе мальчика нашли в неожиданном месте

Подробности исчезновения ребенка рассказала его мама
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в социальных сетях в Уфе появилась ориентировка на 12- летнего мальчика, Альберта Ф. (имя изменено. – Ред.). Родные и близкие ребенка умоляли жителей башкирской столицы помочь им в поисках бесследно парня. Известно было, что он ушел из дома днем, 17 февраля.

К счастью, сегодня утром выяснилось, что Альберт уехал из дома в Затоне, в село Иглино. Об этом в беседе с «Комсомолкой» рассказала мама мальчика.

- Он вчера, оказывается, уехал к другу, где мы раньше жили. Это в Иглино. Мне уже оттуда позвонили и сказали, что он у них, - рассказала женщина.

Сейчас поиски Альберта прекращены, он жив и здоров и находится в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не с окна автомобиля смотрите»: в Уфе чиновникам поручили ходить пешком, чтобы понять проблемы горожан
Начальника управления МЧС в Башкирии взяли под стражу за мошенничество на 4,2 млн рублей
В трех госпредприятиях Уфы сменилось руководство
Молодую уфимку изнасиловали и ограбили прямо в собственной квартире
Родственники уфимца, убившего педофила, приняли предложение адвоката Соловьева и Меладзе
«Позвонили и сказали, что он у них»: пропавшего в Уфе мальчика нашли в неожиданном месте
В столкновении двух легковушек в Уфе пострадали две женщины
Конезаводчик в Башкирии, чьи лошади провалились под лед, рассказал об их состоянии
В Башкирии хотят открыть научный центр мирового уровня
В сгоревшем доме под Уфой нашли три тела
Уфа заняла первое место в списке самых опасных городов для ведения розничного и ресторанного бизнеса
В Уфе дворник-рецидивист обокрал оперативника
В Башкирии пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией на 80 километров