«Позвонили и сказали, что он у них»: пропавшего в Уфе мальчика нашли в неожиданном месте

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:57:30+03:00

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Накануне в социальных сетях в Уфе появилась ориентировка на 12- летнего мальчика, Альберта Ф. (имя изменено. – Ред.). Родные и близкие ребенка умоляли жителей башкирской столицы помочь им в поисках бесследно парня. Известно было, что он ушел из дома днем, 17 февраля.

К счастью, сегодня утром выяснилось, что Альберт уехал из дома в Затоне, в село Иглино. Об этом в беседе с «Комсомолкой» рассказала мама мальчика.

- Он вчера, оказывается, уехал к другу, где мы раньше жили. Это в Иглино. Мне уже оттуда позвонили и сказали, что он у них, - рассказала женщина.

Сейчас поиски Альберта прекращены, он жив и здоров и находится в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU