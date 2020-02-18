В столкновении двух легковушек в Уфе пострадали две женщины
ДТП произошло на улице Сипайловской
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автоаварий, в которых десять человек получили травмы.
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Вчера днем, 17 февраля, на улице Сипайловской столкнулись «Ниссан Кашкай» и «Лада Гранта».
Как сообщили в ГИБДД республики, 77-летний уфимец за рулем иномарки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу водителю «Лады».
В результате аварии пассажиры отечественного автомобиля, женщины 61 и 35 лет, получили травмы различной степени тяжести.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автоаварий, в которых десять человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU