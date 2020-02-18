Конезаводчик в Башкирии, чьи лошади провалились под лед, рассказал об их состоянии

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:16:24+03:00

Для того, чтобы вытащить животных из ледяной воды, был привлечен трактор.

К счастью, жизни и здоровью животных ничего не угрожает [видео]

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Стало известно о состоянии коней, которые вчера 17 февраля провалились под лед в Иглинском районе.

О том, как себя чувствуют животные, рассказал владелец скакунов Сагитзян Идиятуллин. Выяснилось, что все 11 лошадей были беременны. К счастью, их отогрели, накормили и на всякий случай показали ветеринару. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Простудиться никто не успел, все сухие, ухоженные и сытые — самое главное. Когда лошадь сытая, она довольна, - сказал Идиятуллин.

Напомним, что ЧП произошло, когда лошади шли на водопой. Из-за тонкого льда они провалились, и развернулась целая спасательная операция. Для того, чтобы вытащить животных из ледяной воды, был привлечен трактор. Несчастных лошадей машина доставала веревками.

В Башкирии табун лошадей провалился под лед // 17.02.

ИСТОЧНИК KP.RU