Стало известно о состоянии матери двоих детей из Башкирии больной раком
33-летняя Юлия Авхадиева из Нефтекамска продолжает неравную борьбу с недугом – раком желудка. Накануне она рассказала о своем самочувствии, о том, как проходит химиотерапия. Со слов Юлии, в нее вливают около шести литров препаратов –противоопухолевые, обезболивающие, противорвотные и поддерживающие.
- Просыпаясь в этот раз, не было таких ощущений как в 1 и 2 химиотерапию, а именно ломки костей, суставов, судорог и охлаждения тела, немения конечностей и пощипывание... Выйдя на улицу ничего не изменилось в сравнении с первыми химиотерапиями, части тела которые находятся открытыми это лицо и руки сразу же начали неметь, пощипывать и все это из за смены температурного режима... Такие же ощущения я испытываю после того как притронусь к железному, холодной воде, даже когда открываю холодильник, но это временно... В прошлый раз эти ощущения исчезли где-то через неделю, посмотрим, как будет после 3 химиотерапии, - пишет женщина.
Юлия уверена, что ее целеустремленность ее не подведет, и она победит рак. Женщине есть ради кого жить – у нее растут двое сыновей.
Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о Юлии. О своем диагнозе она узнала в свой день рождения. До этого молодую мать три месяца лечили от другой болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU