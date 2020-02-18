В сгоревшем доме под Уфой нашли три тела

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:47:41+03:00

С огнем боролись семь 7 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС России.

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18 февраля около трех часов ночи в МЧС республики поступил сигнал о том, что на улице Салавата Юлаева в н.п. Октябрьском Уфимского района загорелся дом.

На место оперативно прибыли пожарные, которые за полчаса ликвидировали возгорание. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара они нашли троих погибших мужчин – 54, 38 и 28 лет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Всего с огнем боролись семь 7 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU