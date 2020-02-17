На улице в Уфе задержали мужчину со шприцем и наркотиками
Теперь ему грозит срок за хранение и сбыт запрещенных веществ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителя Уфы задержали за хранение и сбыт наркотических средств. Мужчина попался сотрудникам полиции вечером 12 февраля. Он находился возле дома №5 по улице Таганайской. Стражи порядка сочли гражданина подозрительным и решили его досмотреть, как оказалось, не зря.
Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, у 43-летнего уфимца при себе обнаружился пакетик и шприц с наркотическим веществом - производным N-метилэфедрона. Мужчину задержали, в его квартире также провели обыск.
ИСТОЧНИК KP.RU