2020-02-17T18:27:44+03:00
Происшествия

На улице в Уфе задержали мужчину со шприцем и наркотиками

Теперь ему грозит срок за хранение и сбыт запрещенных веществ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителя Уфы задержали за хранение и сбыт наркотических средств. Мужчина попался сотрудникам полиции вечером 12 февраля. Он находился возле дома №5 по улице Таганайской. Стражи порядка сочли гражданина подозрительным и решили его досмотреть, как оказалось, не зря.

Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, у 43-летнего уфимца при себе обнаружился пакетик и шприц с наркотическим веществом - производным N-метилэфедрона. Мужчину задержали, в его квартире также провели обыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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