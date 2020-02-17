Заставляли гулять и готовиться к экзаменам: школьница из Башкирии пожаловалась на родителей омбудсмену

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:17:17+03:00

Девочка позвонила на горячую линию и рассказала, что с ней жестоко обращаются

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Школьница из Башкирии позвонила на горячую линию уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и пожаловалась на жестокое обращение родителей. Историей подростка поделилась в соцсетях омбудсмен из республики Милана Скоробогатова.

По словам девочки, жестокость заключалась в том, что родители забирали у нее телефон после 23:00, брали ее против воли на вечерние прогулки по парку, заставляли готовиться к экзаменам.

"Пару дней моих переговоров и общения по телефону с девочкой, и вот сегодня состоялась личная встреча с семьёй и с педагогами школы. Я рада, что получился доверительный разговор с ребенком и с мамой. Предстоит интереснейшая работа с психологами", - рассказала о ситуации Милана Скоробогатова.

Омбудсмен добавила, что помочь семье готовы и школьные учителя. В конце поста Скоробогатова напомнила номер Всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

ИСТОЧНИК KP.RU