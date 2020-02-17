Заставляли гулять и готовиться к экзаменам: школьница из Башкирии пожаловалась на родителей омбудсмену
Школьница из Башкирии позвонила на горячую линию уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и пожаловалась на жестокое обращение родителей. Историей подростка поделилась в соцсетях омбудсмен из республики Милана Скоробогатова.
По словам девочки, жестокость заключалась в том, что родители забирали у нее телефон после 23:00, брали ее против воли на вечерние прогулки по парку, заставляли готовиться к экзаменам.
"Пару дней моих переговоров и общения по телефону с девочкой, и вот сегодня состоялась личная встреча с семьёй и с педагогами школы. Я рада, что получился доверительный разговор с ребенком и с мамой. Предстоит интереснейшая работа с психологами", - рассказала о ситуации Милана Скоробогатова.
Омбудсмен добавила, что помочь семье готовы и школьные учителя. В конце поста Скоробогатова напомнила номер Всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.
ИСТОЧНИК KP.RU