2020-02-17T19:42:16+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией на 80 километров

Теперь ему грозит уголовная ответственность
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Нарушителя удалось задержать с помощью дополнительных экипажейНарушителя удалось задержать с помощью дополнительных экипажей
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В Башкирии сотрудники ГИБДД гнались за пьяным водителем 80 километров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской дорожной полиции.

Все случилось воскресным днем, 16 февраля. Экипаж ДПС, стоящий на трассе Москва-Уфа заприметил «Ладу Приора», которая двигалась с нарушением правил. Водитель не обратил никакого внимания на требования полицейских остановиться и пронесся мимо.

Преследование затянулось на 80 километров, после чего автомобиль нарушителя был заблокирован при помощи еще двух дополнительных экипажей ДПС. Когда лихача задержали и посадили в патрульную машину, он сказал инспекторам, что все это время ехал в РУВД.

Водителем легковушки оказался 45-летний житель Кушнаренковского района. Он уже был лишен прав за управление авто в состоянии опьянения. В этот раз он также был нетрезвым, и теперь ему грозит уже уголовная ответственность.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел МВД.

В Башкирии полицейские гнались за пьяным водителем 80 километров // 17.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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