В Башкирии пьяный водитель без прав устроил погоню с полицией на 80 километров
В Башкирии сотрудники ГИБДД гнались за пьяным водителем 80 километров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской дорожной полиции.
Все случилось воскресным днем, 16 февраля. Экипаж ДПС, стоящий на трассе Москва-Уфа заприметил «Ладу Приора», которая двигалась с нарушением правил. Водитель не обратил никакого внимания на требования полицейских остановиться и пронесся мимо.
Преследование затянулось на 80 километров, после чего автомобиль нарушителя был заблокирован при помощи еще двух дополнительных экипажей ДПС. Когда лихача задержали и посадили в патрульную машину, он сказал инспекторам, что все это время ехал в РУВД.
Водителем легковушки оказался 45-летний житель Кушнаренковского района. Он уже был лишен прав за управление авто в состоянии опьянения. В этот раз он также был нетрезвым, и теперь ему грозит уже уголовная ответственность.
Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел МВД.
В Башкирии полицейские гнались за пьяным водителем 80 километров // 17.02.
ИСТОЧНИК KP.RU