Власти Башкирии прокомментировали слухи о льготном жилье для чиновников
Председатель комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный прокомментировал слухи о том, что чиновникам будут выдавать жилье на льготных условиях. Ранее появилась информация, что подобный законопроект вот-вот будет принят в парламенте региона.
Однако, по словам Нагорного, такой законодательной инициативы на повестке нет.
– Подобный законопроект не рассматривался профильным Комитетом республиканского парламента, его нет в повестке предстоящего пленарного заседания и в плане работы на весеннюю сессию в целом, – заявил депутат.
ИСТОЧНИК KP.RU