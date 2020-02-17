Власти Башкирии прокомментировали слухи о льготном жилье для чиновников

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:01:26+03:00

Такой законопроект не планируется рассматривать в ближайшее время

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Председатель комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный прокомментировал слухи о том, что чиновникам будут выдавать жилье на льготных условиях. Ранее появилась информация, что подобный законопроект вот-вот будет принят в парламенте региона.

Однако, по словам Нагорного, такой законодательной инициативы на повестке нет.

– Подобный законопроект не рассматривался профильным Комитетом республиканского парламента, его нет в повестке предстоящего пленарного заседания и в плане работы на весеннюю сессию в целом, – заявил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU