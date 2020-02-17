2020-02-17T18:04:19+03:00
Происшествия

Появились подробности ДТП в Башкирии с опрокинувшейся «скорой», перевозившей беременных женщин

По данным ГИБДД, рожениц было двое, а не трое
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП с опрокинувшейся машиной скорой помощи, в которой находились беременные женщины. Напомним, инцидент произошел сегодня утром, 17 февраля, на трассе Кропачево-Месягутово в Салаватском районе.

По данным дорожной полиции, за рулем санитарного микроавтобуса УАЗ находился 26-летний местный житель. Он не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля на проезжей части.

– В микроавтобусе в сопровождении 52-летней медработницы из Малоязовской больницы в Месягутовскую перевозились две беременные женщины, 28 и 39 лет (ранее сообщалось о трех роженицах – прим. авт.). - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

После ДТП женщины уехали на попутном транспорте в ту самую больницу, куда и направлялась машина "скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице в Уфе задержали мужчину со шприцем и наркотиками
Появились подробности ДТП в Башкирии с опрокинувшейся «скорой», перевозившей беременных женщин
Заставляли гулять и готовиться к экзаменам: школьница из Башкирии пожаловалась на родителей омбудсмену
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
В одной из квартир Уфы был обнаружен труп полуторамесячного младенца
«Однажды может не проснуться»: маленький мальчик из Башкирии столкнулся со страшной и непонятной болезнью
ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Продукция «Башспирта» получила Гран-при на выставке «Продэкспо-2020»
Топ самых вкусных мест Уфы: где поесть сытно и недорого?
В Башкирии табун лошадей провалился под лед
В Уфе пройдет семинар «Основные этапы телевизионного творчества»
В Челябинской области свернули поиски пропавшего 23-летнего солдата из Башкирии
Завод «Белого облака» в Башкирии перейдет к новому хозяину в ближайшие два месяца
В Октябрьском районе Уфы назначили нового прокурора
Жителей Башкирии предупреждают о штормовом ветре
В Уфе появятся сертификаты на оплату частных детсадов
На трассе в Башкирии перевернулась «скорая» с тремя беременными женщинами
Все пассажиры аварийного рейса Уфа-Пхукет вылетели на новом самолете
В Башкирии официально запретили продавать снюс детям