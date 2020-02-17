Появились подробности ДТП в Башкирии с опрокинувшейся «скорой», перевозившей беременных женщин

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:04:19+03:00

По данным ГИБДД, рожениц было двое, а не трое

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В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП с опрокинувшейся машиной скорой помощи, в которой находились беременные женщины. Напомним, инцидент произошел сегодня утром, 17 февраля, на трассе Кропачево-Месягутово в Салаватском районе.

По данным дорожной полиции, за рулем санитарного микроавтобуса УАЗ находился 26-летний местный житель. Он не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля на проезжей части.

– В микроавтобусе в сопровождении 52-летней медработницы из Малоязовской больницы в Месягутовскую перевозились две беременные женщины, 28 и 39 лет (ранее сообщалось о трех роженицах – прим. авт.). - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

После ДТП женщины уехали на попутном транспорте в ту самую больницу, куда и направлялась машина "скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU