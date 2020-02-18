В Башкирии хотят открыть научный центр мирового уровня
Сегодня, 17 февраля, в конгресс-холле «Торатау» в Уфе обсуждались перспективы создания в республике научно-образовательного центра мирового уровня. В рамках стратегической сессии глава Башкирии Радий Хабиров объяснил представителям научного сообщества страны, почему республика достойна участвовать в проекте НОЦ.
По словам Хабирова, в регионе много крупных предприятий нефтегазовой сферы и не только.
- Все выразили желание скооперироваться и сотрудничать в рамках создаваемого научно-образовательного центра мирового уровня. Мы назвали его для себя Евразийским научно-образовательным центром. Потому что наша республика находится в самом сердце Евразии, впитывает в себя философию, культуру, науку Европы и Азии,- заявил он.
Кроме того, по мнению Хабирова, открытие НОЦ даст башкирской науке тот "рывок, задор", в котором она нуждается.
Башкирия намерена участвовать во втором конкурсе на открытие научно-образовательных центров. Вакантных мест, по его словам, всего пять.
- В данный момент, если не ошибаюсь, в этом конкурсе уже участвуют 43 субъекта Российской Федерации. Он будет высококонкурентным, сложным, - предупредил коллег Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU