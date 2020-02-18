2020-02-18T07:03:16+03:00
Общество

В Башкирии хотят открыть научный центр мирового уровня

Республика надеется обойти в конкурсе другие регионы, претендующие на запуск центров науки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 17 февраля, в конгресс-холле «Торатау» в Уфе обсуждались перспективы создания в республике научно-образовательного центра мирового уровня. В рамках стратегической сессии глава Башкирии Радий Хабиров объяснил представителям научного сообщества страны, почему республика достойна участвовать в проекте НОЦ.

По словам Хабирова, в регионе много крупных предприятий нефтегазовой сферы и не только.

- Все выразили желание скооперироваться и сотрудничать в рамках создаваемого научно-образовательного центра мирового уровня. Мы назвали его для себя Евразийским научно-образовательным центром. Потому что наша республика находится в самом сердце Евразии, впитывает в себя философию, культуру, науку Европы и Азии,- заявил он.

Кроме того, по мнению Хабирова, открытие НОЦ даст башкирской науке тот "рывок, задор", в котором она нуждается.

Башкирия намерена участвовать во втором конкурсе на открытие научно-образовательных центров. Вакантных мест, по его словам, всего пять.

- В данный момент, если не ошибаюсь, в этом конкурсе уже участвуют 43 субъекта Российской Федерации. Он будет высококонкурентным, сложным, - предупредил коллег Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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