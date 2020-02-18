Уфа заняла первое место в списке самых опасных городов для ведения розничного и ресторанного бизнеса

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:32:55+03:00

Чаще всего противоправные действия в магазинах и ресторанах совершаются в состоянии алкогольного опьянения Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Компания «Delta Системы безопасности» выяснила, в каких городах России сложилась криминально опасная для розничного и ресторанного бизнеса ситуация. В числе лидеров этого рейтинга оказался города Уфа. Об этом рассказали РИА Новости.

Для составления списка опасных городов специалисты сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом охраняемых объектов в каждом регионе. Помимо столицы Башкирии, в антирейтинг попали Набережные Челны и Сочи. Самыми же безопасными городами стали Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Среди причин противоправных действий аналитики отмечают состояние алкогольного опьянения. Количество таких инцидентов достигает 70% от общего числа преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU