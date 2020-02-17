В одной из квартир Уфы был обнаружен труп полуторамесячного младенца

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:35:41+03:00

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В одной из квартир девятиэтажки в Ленинском районе столицы Башкирии был обнаружен труп полуторамесячного младенца. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Родители нашли малыша мертвым в субботу днем, 15 февраля. Они вызвали медиков и полицейских. Прибывшие на место происшествия сотрудники не заметили на теле маленького мальчика видимых телесных повреждений.

Для установления причины смерти тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Была ли семья, в которой рос мальчик, благополучной, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU