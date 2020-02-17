В одной из квартир Уфы был обнаружен труп полуторамесячного младенца
На его теле отсутствовали видимые телесные повреждения
Правоохранители не заметили на теле младенца поврежденийФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В одной из квартир девятиэтажки в Ленинском районе столицы Башкирии был обнаружен труп полуторамесячного младенца. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».
Родители нашли малыша мертвым в субботу днем, 15 февраля. Они вызвали медиков и полицейских. Прибывшие на место происшествия сотрудники не заметили на теле маленького мальчика видимых телесных повреждений.
Для установления причины смерти тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Была ли семья, в которой рос мальчик, благополучной, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU