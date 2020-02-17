17 Февр. 2020 2020-02-17T15:10:22+03:00

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Табун из семи лошадей в Иглинском районе Башкирии провалился под лед. Об этом рассказал местный фермер Сагитзян Идиятуллин. Во главе с ним была организована целая спасательная операция, ее записали на видео. На кадрах видно, что для того, чтобы вытащить животных из ледяной воды был привлечен трактор. Несчастных лошадей машина доставала веревками.

– Нестабильные погодные условия зимы явились следствием данной ситуации. Лошади зашли на лёд по привычке, думая, что лёд там как всегда с полметра, – написал Идиятуллин на своей странице в Instagram.

Благодаря оперативно принятым мерам животные были спасены.

В Башкирии табун лошадей провалился под лед // 17.02.

ИСТОЧНИК KP.RU