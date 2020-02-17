В Челябинской области свернули поиски пропавшего 23-летнего солдата из Башкирии

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:31:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области разыскали пропавшего месяц назад 23-летнего контрактник из Башкирии. Напомним, Наиль Кидрячев служил в воинской части в Чебаркуле. 11 января он ушел на выходные, но обратно не вернулся. О пропаже молодого человека заявила его мать Земфира. В командовании гарнизона заявили, что военнослужащий числится уволенным «в связи с невыполнением им условий контракта с 12 февраля». Сегодня, 17 февраля, мать Наиля сообщила журналистам ufa1.ru, что ее сына нашли в челябинской больнице.

– Меня вызвали в военкомат, где всё расскажут, — цитирует издание женщину. – Как только он будет в Чебаркуле, скорее всего, попросят и меня приехать.

Земфира также рассказала, что Наиль несколько раз жаловался на сложные взаимоотношения с сослуживцами – у него якобы вымогали деньги. Из-за этого парню даже пришлось переехать в гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU