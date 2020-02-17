«Однажды может не проснуться»: маленький мальчик из Башкирии столкнулся со страшной и непонятной болезнью

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленький Рамазан Ситдиков из глубинки Башкирии уже давно не ходит в детский сад и не играет с ребятишками, да и вообще редко выходит из дома. У четырехлетнего мальчика на челюсти образовалась огромная опухоль, которая не только деформирует внешность, но и мешает нормально спать, разговаривать и дышать.

Когда только опухоль начинала расти, врачи не видели в ней ничего страшного и не назначали операцию, уверяя, что все «рассосется само собой». И лишь когда шишка достигла огромных размеров, ребенка отправили на обследование в Уфу, где ему поставили диагноз - обширная кавернозная лимфагиома полости рта и шеи (очень редкий вид доброкачественной опухоли – Ред.). Родители Рамазана изучили всю информацию о болезни сына, врачи сделали все, что могли, но опухоль продолжает расти – рот мальчика воспалился, ему тяжело дышать. Мама по ночам не может отойти от кроватки сына, боясь, что малыш однажды может просто не проснуться.

В конце прошлого года Рамазана и его родителей пригласили на обследование в Москву, и Центр сосудистой патологии согласился прооперировать ребенка, выставив счет в 73000 рублей. Казалось бы, не космическая сумма, но и таких денег у простой семьи из глубинки нет, ведь нужно еще оплатить и дорогу, и проживание в Москве. На помощь мальчику пришел благотворительный фонд «Подари новую жизнь» и организовал сбор на операцию.

Если и вы хотите помочь мальчику поскорее избавиться от опасной опухоли, вы можете зайти на сайт благотворительного фонда, где на личной страничке Рамазана найдете все необходимые реквизиты, документы, подтверждающие диагноз, приглашение и счет из клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU