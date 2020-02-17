2020-02-17T14:01:10+03:00
Общество

Завод «Белого облака» в Башкирии перейдет к новому хозяину в ближайшие два месяца

Инвестор Ралис Махиянов, выведший предприятие из кризисной ситуации, намерен приобрести пакет акций компании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Работа завода была возобновлена после прихода местного инвестораРабота завода была возобновлена после прихода местного инвестораФото: Мария ЛЕНЦ
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«Миякимолзавод», выпускающий молочную продукции под брендом «Белое облако», перейдет в руки собственника к апрелю текущего года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии сегодня, 17 февраля.

В январе предприятие перестанавливало работу из-за кризисной ситуации, связанной с нехваткой оборотных средств. Выплатить образовавшиеся долги по банковскому кредиту и реанимировать завод вызвался местный фермер Ралис Махиянов. Производство было запущено уже 7 февраля.

Объем переработки сырья на «Миякимолзаводе» после возобновления работы достиг семи тонн молока в сутки. По словам главы Минсельхоза РБ Ильшата Фазразманова, в течение двух месяцев Махиянов планирует приобрести пакет акций компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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