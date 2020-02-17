В Октябрьском районе Уфы назначили нового прокурора

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:27:27+03:00

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Генпрокурор России Игорь Краснов назначил старшего советника юстиции Рустама Зубаирова прокурором Октябрьского района Уфы. Соответствующий приказ был подписан 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рустам Зубаиров родился в 1975 году (44 года) в селе Толбазы Аургазинского района республики. Окончил БашГУ в 1997 году. Сразу же после выпуска устроился помощником прокурора родного района. В 1998 по 2005 работал следователем в той же прокуратуре. После этого год занимал пост зама прокурора Благоварского района, а затем с 2006 по 2009 годы сам руководил районной прокуратурой. Последние 11 лет был прокурором Ленинского района в столице Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU