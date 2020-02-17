Жителей Башкирии предупреждают о штормовом ветре

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:58:01+03:00

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МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о сильном ветре, который придет в республику в ближайшие сутки.

Аварийное ведомство со ссылкой на Башгидромет сообщает, что с 20 часов 17 февраля до 20 часов 18 февраля в республике ожидается облачная погода, а также дождь со снегом, местами метель. На проводах и деревьях налипнет мокрый снег. На дорогах возникнут снежные заносы, накаты и гололедица. Местами ухудшится видимость до 500 метров и менее.

Ветер будет южным, юго-западным – 15-20 м/с. Утром и днем местами он усилится до 21-26 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8° (по востоку будет чуть холоднее – до -13°), днем столбик термометра преодолеет нулевую отметку: -3, +2°.

ИСТОЧНИК KP.RU