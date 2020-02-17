2020-02-17T12:30:59+03:00
Общество

В Уфе появятся сертификаты на оплату частных детсадов

Столица Башкирии подключится к новому проекту с 1 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Проект удачно стартовал в СтерлитамакеПроект удачно стартовал в СтерлитамакеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Для решения проблемы очередей в детских садах власти Башкирии намерены внедрить «Сертификат дошкольного образования». Его разработал региональный Минобрнауки.

Нововведение дает право получить место в частном детском саду за плату, приравненную к муниципальной. Пилот проекта удачно стартовал в Стерлитамаке. За три месяца (с ноября 2019 года) было выдано 200 сертификатов. Это позволило повысить обеспеченность детей до трех лет местами в дошкольных учреждениях с 74 до 94,1%. С 1 сентября к данному инструменту подключатся Уфы и Уфимский район.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, у проекта есть еще одна положительная сторона – поддержка малого бизнеса. Вместе с тем, заметил он, необходимо следить, чтобы в этой сфере не было нарушений и просадок по качеству учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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