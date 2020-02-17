На трассе в Башкирии перевернулась «скорая» с тремя беременными женщинами

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:03:44+03:00

К приезду медиков акушера и пациенток уже не было на месте происшествия

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В Салаватском районе Башкирии перевернулась машина скорой помощи, в салоне которой находились три беременные женщины. Инцидент произошел в Салаватском районе на трассе Кропачево – Месягутово.

Как сообщает издание «На земле Салавата», спецавтомобиль вез трех рожениц вместе с акушером в Месягутовскую ЦРБ на обследование. Проезжая мимо деревни Ахуново, шофер не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы и упала на бок на обочине.

На место ДТП была вызвана другая «скорая», однако к ее приезду ни врача, ни пациенток уже и след простыл – они уехали в Месягутово на попутке. Выяснилось, что в аварии обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU