В Башкирии официально запретили продавать снюс детям

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:08:42+03:00

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В Башкирии в силу вступили законы, ограничивающие продажу снюса. Первая мера запрещает продавать детям никотиносодержащие сосательные и жевательные изделия (а также устройств, имитирующих курение табака). Вторая поправка устанавливает ответственность за их продажу.

В категорию изделий, запрещенных для продажи детям, входят снюсы, кальяны, электронные сигареты. В этом же списке «курительные и нюхательные смеси, а также устройства, связанные с потреблением бестабачной продукции, содержащей в том или ином виде никотин и его производные» (цитата по спикеру Курултая Константину Толкачеву).

Суммы штрафов следующие: от 3 до 4 тысяч для граждан, от 30 до 40 тысяч для должностных лиц, от 150 до 200 тысяч для юрлиц. С повторным нарушением размер санкций увеличивается почти в полтора раза.

– Речь шла о защите здоровья и жизней детей. Уже известны смертельные случаи. Откладывать решение не представлялось возможным. Некоторые другие регионы также пошли по нашему пути, – заявил председатель парламента Башкирии Констатин Толкачев.

Он выразил надежду, что запрет получит поддержку на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU