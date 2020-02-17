Стало известно, почему самолет Уфа-Пхукет вынужденно сел в Москве

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:25:42+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник, 17 февраля, самолет авиакомпании «Nordwind Airlines», который летел из Уфы в Таиланд, сменил курс после взлета. Воздушное судно должно было улететь из башкирской столицы на остров Пхукет. Однако практически сразу после взлета самолет стал кружить в небе над Уфой, а затем и вовсе отправился в Москву, где приземлился в 5 часов утра по московскому времени в аэропорту Шереметьево.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе международного аэропорта Уфы, решение направить самолет в Шереметьево принял центр управления полетами авиакомпании. Там у авиакомпании есть ремонтная база, «запасные» воздушные судна и другие экипажи. Сейчас пассажиры этого самолета уже отправились к месту назначения.

- По нашим данным, самолет вылетел в 10:09 по уфимскому времени из Москвы к месту назначения. В Таиланде он будет около 19 часов, - рассказала представитель международного аэропорта Уфы Татьяна Ризван.

ИСТОЧНИК KP.RU