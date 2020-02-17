В Башкирии в ДТП с опрокинувшейся легковушкой пострадали пять человек

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:35:12+03:00

Все были доставлены в ближайшую больницу

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Сегодня ночью, 17 февраля, в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает МЧС республики.

Дорожный инцидент произошел на 206 км трассы Уфа-Оренбург. Водитель на Volkswagen Golf не справился с управлением и вылетел в кювет. В машине, помимо него, находилось еще четыре человека, двоих из них зажало в салоне.

фото: МЧС РБ

– Сотрудниками МЧС произведено отключение аккумулятора в автомашине и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента проведена деблокация двух пострадавших, – рассказали в аварийном ведомстве.

Всех пятерых пострадавших доставили в центральную районную больницу города Мелеуз. Инспекторы ГИБДД уточняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU