Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в Башкирии

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:22:02+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики озвучил кадровые перестановки. Речь идет о рокировках сразу в трех районах/

Начал руководитель региона с объявления о том, что Белорецкий район на правах исполняющего обязанности возглавил Андрей Иванюта. Он сменил на этом посту Владислава Миронова, который, по словам Хабирова, «перешел на другую работу» и продолжит трудиться в госструктуре. Где именно, он не уточнил.

Далее Хабиров сообщил, что в Кигинском районе утвердили в качестве главы муниципалитета Зухру Гордиенко, а в Бирском временно исполняющей обязанности стала Юлия Галковская.

ИСТОЧНИК KP.RU