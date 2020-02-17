Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики озвучил кадровые перестановки. Речь идет о рокировках сразу в трех районах/
Начал руководитель региона с объявления о том, что Белорецкий район на правах исполняющего обязанности возглавил Андрей Иванюта. Он сменил на этом посту Владислава Миронова, который, по словам Хабирова, «перешел на другую работу» и продолжит трудиться в госструктуре. Где именно, он не уточнил.
Далее Хабиров сообщил, что в Кигинском районе утвердили в качестве главы муниципалитета Зухру Гордиенко, а в Бирском временно исполняющей обязанности стала Юлия Галковская.
ИСТОЧНИК KP.RU