Житель Башкирии поблагодарил Минниханова за татарских врачей, спасших жинь его жене

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:32:26+03:00

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Житель Башкирии Ансель Исламов поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что местные врачи спасли жизнь его жене. Она угодила в республиканскую больницу с кровоизлиянием в мозг.

Как пишет мужчина в комментариях на странице Минниханова в Инстаграме, 18 февраля они с супругой и маленькими дочками должны были праздновать день рождения девочек-близнецов. Внезапно маме стало плохо и ее увезли в больницу. Не зная, что делать, Ансель Исламов обратился в соцсетях к президенту Татарстана. Он попросил помощи. В тот же день ему позвонил министр здравоохранения республики и заявил, что лично займется этим вопросом, передает издание KAZANFIRST.

ИСТОЧНИК KP.RU