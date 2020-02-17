Житель Башкирии поблагодарил Минниханова за татарских врачей, спасших жинь его жене
Житель Башкирии Ансель Исламов поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что местные врачи спасли жизнь его жене. Она угодила в республиканскую больницу с кровоизлиянием в мозг.
Как пишет мужчина в комментариях на странице Минниханова в Инстаграме, 18 февраля они с супругой и маленькими дочками должны были праздновать день рождения девочек-близнецов. Внезапно маме стало плохо и ее увезли в больницу. Не зная, что делать, Ансель Исламов обратился в соцсетях к президенту Татарстана. Он попросил помощи. В тот же день ему позвонил министр здравоохранения республики и заявил, что лично займется этим вопросом, передает издание KAZANFIRST.
ИСТОЧНИК KP.RU