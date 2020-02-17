2020-02-17T07:25:05+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись две иномарки, один человек погиб

Авария произошла в Кушнаренковском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшее воскресенье, 16 февраля, на трассе Москва -Уфа произошло смертельное ДТП. На 1254 километре столкнулись «Volkswagen Golf», за рулем которого находился 33-летний уроженец Удмуртии и встречный «Mercedes ML350», которым управлял 43-летний житель Уфы. В результате ДТП водитель «Volkswagen Golf» скончался на месте. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, всего за прошедшие сутки в республике произошло четыре автомобильные аварии, в которых погиб один человек и еще трое получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 61 нетрезвого водителя и разыскали два ранее угнанных автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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