Стало известно, от каких видов рака чаще всего умирают жители Башкирии

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:59:32+03:00

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Каждый год в Башкирии от онкологических заболеваний умирает более шести тысяч человек. По количеству смертей рак уступает только сердечно-сосудистым заболеваниям, отмечают в минздраве.

Как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава по Башкирии, чаще всего онкологические больные умирают от рака легкого. На этот вид онкологии приходится 17,4% всех смертельных случаев в 2019 году.

Кроме того, довольно часто онкологические больные умирают от рака желудка – 10,4% смертей зафиксировали врачи в прошлом году. Замыкает этй печальную тройку рак молочной железы – 8,2% смертей.

Четвертое место в этом рейтинге занял рак прямой и ободочной кишки, рак поджелудочной и предстательной желез, передает UfaTime.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU